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مصارعة الثيران في اسبانيا

مصارعة الثيران في اسبانيا
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

رياضةٌ أسبانيةٌ قديمةٌ تَتِمُّ بين ثورٍ ورجلٍ في حَلَبَةٍ على مرأىً ومَسمَع من الناس الذين يَحضُرون لِمشاهدةِ تَغَلُّبِ الإنسانِ على الحيوان

العالم-منوعات

تَسبِقُ مبارياتِ مصارعةِ الثيران عادةٌ قديمةٌ هي إطلاقُ الثيرانِ من حظائرِها لِتَصِلَ إلى حَلَبَةِ المصارعة ويَجري الناسُ أمامها خلالَ سباقٍ یَمتَدُّ ثمانِمائةً وخمسينَ مترا فی اَزِقَّةِ المدينة وهم يَرتدونَ مَحارِمَ حمراءَ اللونِ للاِعتقادِ بأنَّ اللونَ الأحمرَ يُثيرُ الثور..

يُذكر أنَّ هناك إصاباتٍ تَحدُثُ بين الناس من جَرّاءِ ذلك، إلا أَنهم يُحِبّونَ المشاركةَ في السباق باعتبارِه دليلاً على الشجاعةِ و الإثارةِ والمغامرة..

وفي النهاية يَقتُلُ المُصارِعُ الثورَ في كثير من البلدان .

تُمارَسُ مصارعةُ الثيرانِ في العديدِ من دول العالم على رأسِها أسبانيا التي يوجَدُ بها أكثرُ من اربعمائةِ حَلَبَةٍ لمصارعةِ الثيران ، وكذلك البرتغال ودولُ أمريكا وجنوبِ فرنسا.

وفي العالم العربي تُعَدّ هذه الرياضةُ مُحرَّمةً في الإسلام نظرًا لِما فيها من تعذيب وإيذاء للثيران، حيث نَهى الإسلام ممارسةَ أي شَكلٍ من أشكال تعذيب الحيوان أو إيذائِه.

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مصارعة الثيران في اسبانيامصارعة الثيران في اسبانيا
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