شاهد.. بكين تحذر واشنطن من اللعب بالنار بشأن تايوان

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وجاء ذلك خلال محادثات هاتفية وصفتها وكالة الانباء الصينية بالصريحة والمعمقة استمرت ساعتين.

وقال الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ"، إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وآمل أن يدرك الجانب الأميركي تماما هذا الأم.

فيما أكد البيت الأبيض في بيان صدر بعد المحادثات الهاتفية بين الرئيسين، والتي هي خامس قمة افتراضية لهما منذ تولى بايدن الرئاسة قبل سنة ونصف سنة، أكد أن الرئيس "بايدن" شدد على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية لتغيير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

موقف تصعيدي أتخذته بكين منذ عدة أيام، وحذرت من عواقبه واعتبرته استفزازاً كبيراً بعد ان اعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي "نانسي بيلوسي" عن مشروعها لزيارة تايوان.



ولم تساهم تصريحات بايدن المتناقضة حول تايوان في خفض حدة التوتر، في حين يؤكد البيت الأبيض أن الهدف الرئيسي لبايدن هو التوصل إلى 'ضمانات' بين القوتين العظميين.

وتَعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديموقراطي.

والتوتر حول زيارة "بيلوسي" الى تايوان غيض من فيض، إذ يخشى المسؤولون الأميركيون من أن تفكر بكين في استخدام القوة لفرض السيطرة على جزيرة تايوان، وإن كان حصول غزو أو أي تحرك عسكري آخر مستبعدا في السابق، لكن مراقبين باتوا يعتبرون ذلك ممكنا.

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