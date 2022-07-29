خروقات العدوان للهدنة مادة بحث بين اليمن والأمم المتحدة

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وفي هذا السياق التقى نائب رئيس اللجنة العسكرية اليمنية العميد حسين هاشم ومعه أعضاء اللجنة، المستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة إلى اليمن الجنرال انطوني هايورد ومديرة مكتب ممثل الأمم المتحدة في اليمن.

ونقل موقع "المسيرة" عن مصدر عسكري يمني قوله إن العميد هاشم "استعرض مع الجنرال هايورد الخروق المتواصلة لقوى العدوان ومرتزقتهم للهدنة في مختلف الجبهات".

وأوضح المصدر أن اللقاء مع الفريق الأممي ناقش خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة للحدّ من الخروق.

وأشار العميد هاشم إلى أن تعنّت دول العدوان في منع دخول الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام فاقم من معاناة المواطنين وبات يتطلب موقفًا واضحًا من الأمم المتحدة.

من جانبه طالب الجنرال هايورد جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية.

ووجه هايورد الشكر للجنة صنعاء العسكرية لما قدموه من إيضاحات للخروق، معربًا عن أمله أن تكون غرفة العمليات المشتركة خطوة للحدّ من الخروق.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ" أن قوى تحالف العدوان ومرتزقتها ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 154 خرقًا للهدنة الإنسانية والعسكرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 32 خرقًا بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات: تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.

وتمّ تسجيل ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات شمال وغرب حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى رصد 96 خرقًا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات: مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبيّن المصدر أنه تمّ تسجيل 21 خرقًا بقصف لمرتزقة العدوان، على محافظات: مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة، وفي غرب حرض، وجنوب وشرق حيران، بمحافظة حجة، وفي الغور بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن قصفًا مدفعيًا مكثفًا للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجبلية بمديرية التحيتا وشمال شرق حيس وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في وادي جارة وجبل قمبور والعمود في جيزان.