إعادة اعتقال ابراهيم شريف عام 2015

خاص بالعالم

وكان ابراهيم شريف السيد، قد طالب في كلمته بالاصلاح الذي هو نداء يومي من كل المعارضة والشعب البحريني، ويدينهم النظام على ذلك ويزجهم بهم داخل السجون.

ووجهت السلطات البحرينية لشريف تهمة الحض على كراهية وازدراء النظام.

في 19 من يونيو/ حزيران من عام 2015، افرجت السلطات البحرينية بعفو ملكي عن الامين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ابراهيم شريف وذلك بعد اربع سنوات قضاها في السجن في القضية المعروفة بقضية الرموز الـ21، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

واقيم لشريف استقبال شعبي سياسي، وكانت قيادات المعارضة في مقدمة مستقبليه ومهنئيه على الافراج عنه.

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