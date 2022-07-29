آخر مستجدات كورونا في ايران

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 7849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 376 ألفا و 794 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1263 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1263 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 74 ألفا و 102 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 54 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 891 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 781 ألفا و 356 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 154 ألفا و 261 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 175 ألفا و 617 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 111 ألفا و 234 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 156 ألفا و 64 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 57 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 86 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و199 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 106 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).