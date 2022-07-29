مذكرة أممية تؤكد منع التحالف دخول أجهزة كشف الألغام لليمن

العالم - اليمن

وأوضح صفرة لـ"المسيرة"، اليوم الجمعة، أن عدد الضحايا بالألغام والقنابل العنقودية منذ بداية الهدنة 255 ضحية منهم 84 طفلا.

وأشار إلى أن القنابل العنقودية التي ألقاها طيران العدوان منتشرة في المنشآت المدنية وهذا ما رفع أعداد الضحايا، محملا الأمم المتحدة المسؤولية الكبرى عن استمرار وقوع ضحايا بسبب مخلفات العدوان من ألغام وقنابل عنقودية.

ودعا العميد صفرة المواطنين الذين يعثرون على أي جسم مشبوه إلى التواصل على الرقم 666519 الخاص بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

وكانت امرأة استشهدت يوم أمس، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدو الأمريكي السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة..