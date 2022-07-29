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الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى القوى الكردية لاختيار مرشح لرئاسة العراق

الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى القوى الكردية لاختيار مرشح لرئاسة العراق
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

وجه الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الجمعة، دعوة إلى القوى الكردية من أجل الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، فيما حدد هدف فريقه التفاوضي.

العالم - العراق

وذكر الإطار، في بيان، أنه "منذ أشهر والإطار التنسيقي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها أن تذهب باتجاهات مجهولة بعيداً عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين، واستمراراً لجهوده هذه يحرص الإطار التنسيقي على استكمال التفاهمات بين جميع القوى السياسية".

وأضاف البيان، أن "الإطار يجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية".

وأكد الإطار، "رغبته في أن تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "الفريق التفاوضي الذي شكله الإطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية والأطراف الأخرى بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على أداء مهماتها الخدمية بشكل افضل".

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