الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن في جولة إفريقية الشهر المقبل

بلينكن في جولة إفريقية الشهر المقبل
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الأمريكية أن "الوزير أنتوني بلينكن سيزور الشهر المقبل جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا".

العالم- الأميركيتان

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيشدّد خلال جولته الإفريقية، على أن "الدول الإفريقية شريك أساسي في أكثر القضايا إلحاحا في عصرنا، من تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقرّ، إلى التطرق إلى تداعيات التغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي والأوبئة العالمية، وتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي".

ومن المقرر أن تزور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في أغسطس، غانا ورواندا، وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، زارت مؤخرا كينيا، وهي الحليفة القديمة للولايات المتحدة، إضافة إلى الصومال.

وتُعد الزيارة خطوة في مسار تُكثّف واشنطن من خلاله تحركها الدبلوماسي في إفريقيا في مواجهة الدبلوماسية الروسية، بعد جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الواسعة في إفريقيا، حيث أعلن من هناك أن سبب ارتفاع الأسعار ليس العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "وإنما رد الفعل غير المتكافئ من جانب الغرب، الذي أعلن العقوبات، وبالتالي قوّض توافر المواد الغذائية في بورصات التجارة".

ومن المقرر أن يزور بلينكن جوهانسبرغ وبريتوريا بين 7 و9 من أغسطس القادم، على أن يتوجه بعدها إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف "إظهار دعم لأكبر دولة في إفريقيا جنوب الصحراء والتي تحاول طي صفحة عقود من النزاع الدامي".

وكانت جنوب إفريقيا أبقت على موقف محايد بشأن الأزمة في أوكرانيا، إذ رفضت الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة موسكو.

روابط ذات صلة

بلينكن يجري محادثات مع لافروف لأول مرة منذ العملية الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتفاق وزراء زراعة سوريا والعراق ولبنان والأردن على تعزيز التبادل التجاري

'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا

تشاهدون الليلة في بانوراما.. جهود تشكيل الحكومة العراقية في مهب الريح.. الإخوان المسلمون في مصر بين الواقع والطموح

ردا على مخاوف غربية بشأن ديمقراطية تونس.. قيس سعيد: أرفض التدخل الأجنبي

حرس الثورة الاسلامية ينفذ المناورات الاستخبارية التاسعة غربي البلاد

ألمانيا: الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه يونانية