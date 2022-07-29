حرس الثورة الاسلامية ينفذ المناورات الاستخبارية التاسعة غربي البلاد

العالم - إيران

وفي تصريح صحفي، للواء سلامي اليوم الجمعة، في مدينة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية، شمال غرب ايران)، صرح سلامي، أن المناورات جرت على مستوى كل من محافظات آذربايجان الغربية وكردستان ومركزي ولُرستان وزنجان، والغرض الرئيسي منها رفع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتقييم جاهزية القوات والقضاء على أوجه القصور القائمة وتعزيز التقدم في التعامل والتصدي لأجهزة مخابرات العدو.

وأشار الى محاكاة الظروف الواقعية واستخدام أحدث معدات وتقنيات المخابرات المتطورة والتجارب الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هذه المناورات.