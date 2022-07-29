مساعد وزير خارجية ايران: أميركا سبب تدهور اوضاع لبنان

العالم - إيران

وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية، إن ايران ستقف إلى جانب أمة لبنان النبيلة المقاومة ضد التنمر.

ونشر مساعد وزير الخارجية الايراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال إفريقيا، محمد صادق فضلي، مساء الجمعة، تغريدة رداً على بيان البيت الأبيض بشأن لبنان وتمديد حالة الطوارئ حول هذا البلد، وكتب: إن أميركا من خلال دعمها للكيان الصهيوني العنصري والتدخل في دول المنطقة، تسببت في تدهور الأوضاع فيها، بما في ذلك لبنان.

وتساءل فضلي ما الذي يساعد بيان البيت الأبيض لبنان ، وقال: كفوا عن دعم المعتدين ونهب ثروات لبنان البرية والبحرية.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني، سنقف الى جانب الشعب اللبناني الشريف والمقاوم ضد الغطرسة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد ابلغ الكونغرس اليوم الجمعة، قراره باستمرار حالة الطوارئ الخاصة بلبنان والمعلنة من قبل واشنطن منذ العام 2007.

وزعم بايدن في رسالة موجهة للكونغرس: "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان، وعمليات نقل الأسلحة المستمرة من ايران الى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان وتساهم في عدم استقرار المنطقة ".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد قال الشهر الماضي، إن وزارة الخارجية الأميركية نظّمت اجتماعًا في أوروبا، بمشاركة دبلوماسيين وضبّاط وخبراء استخبارات من السعودية ودول خليجية وأوروبية أخرى إضافة إلى "إسرائيل"، وذلك في أواخر يونيو، بشأن "مواجهة حزب الله".