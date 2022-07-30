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شاهد..المواكب العاشورائية ممنوعة من دخول البحرين!

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قبل ايام من ذكرى عاشوراء استبق النظام البحرینی، المناسبة الدينية بقرار غير مبرر يتضمن منع المواكب الحسينية من دخول البلاد.

العالم-البحرين

وقال وزير الداخلية البحريني راشد الخليفة قبل ايام أن السلطات لن تسمح بالترويج للمناسبة باستخدام السياحة الدينية لأن ذلك يتنافى مع الخصوصية البحرينية في احياء المناسبة وطابعها المميز حسب تعبیره

يذكر ان المواطن البحريني يحرم من حقه في تقديس شعائره بينما يسمح للصهاينة بالدخول الى البحرين والقيام بالرقص والغناء في هذا البلد في ظل التطبيع البحريني-الاسرائيلي المخزي.

ووقَّعت البحرين إلى جانب الإمارات، في 15 سبتمبر 2020، اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

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