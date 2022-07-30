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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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مراسل العالم: اصابة 8 من القوات الامنية و 15 من متظاهرين جراء المواجهات الحالية في المنطقة الخضراء
رئيس الوزاء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة
رئيس الوزاء العراقي مصطفى الكاظمي يطالب القوات الأمنية بحماية المؤسسات الرسمية في المنطقة الخضراء
القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي يطالب القوات الأمنية في بيان بحماية المتظاهرين
مراسل العالم: اصابة متظاهر اخر بقنبلة صوتية ادت الى بتر قدمه خلال المواجهات مع القوات الامنية في المنطقة الخضراء ببغداد
مراسل العالم: اصابة متظاهر بجروح خطرة من جهة نفق الزيتون في المنطقة الخضراء ببغداد
مصدر أمني عراقي : إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها
انصار التيار الصدري يصلون المنطقة الخضراء احتجاجا على جلسة مقررة للبرلمان لانتخاب الرئيس ورئيس الوزراء
مراسل العالم : الانباء تشير الى وجود نوايا لدخول مجلس القضاء الاعلى
مراسل العالم : لم يحصل اي تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين
مراسل العالم: اصابة متظاهر بجروح خطرة من جهة نفق الزيتون في المنطقة الخضراء ببغداد
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش
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