شاهد: القوات الامنية العراقية تستخدم الغاز المسيل للدموع

العالم - مراسلون

وتظاهر حشد كبير من أنصار مقتدی الصدر مقتحمين المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وقال مراسل قناة العالم ان العديد من المتظاهرين اجتازوا الحواجز الاسمنتية التي وضعتها القوات الامنية من أجل منع المتظاهرين من الوصول الی المنطقة الخضراء التي يقع فيها مباني المؤسسات الحكومية.

وبيّن مراسل العالم ان اعداد المتظاهرين في تزايد مستمرة وقام بعض المتظاهرين بتقديم وسائل الدعم اللوجستي من طعام وشراب لبقية المحتجين مايعني ان التظاهرات قد تستمر لوقت أكبر وقد يصعد المحتجون من نبرتهم.