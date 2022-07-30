محلل سياسي.. نحمل السيد الصدر مسؤولية استخدام الجماهير

خاص بالعالم

وقال الجابري لقناة العالم: ان السيطرة على الجماهير في منتهى الصعوبة وعلى القوى السياسية ومقتدى الصدر تحمل المسؤولية والانتباه الى حجم المخاطر، معتبراً ان هذه التظاهرات سياسية وليست عفوية خرجت بارادة من التيار الصدري بشكل غير مباش، وتحاول الضغط على القوى السياسية.

واوضح الجابري، ان مقتدى الصدر قادر بتغريدة واحدة على انهاء هذه التظاهرات، متهماً حكومة الكاظمي بتأمين هذه التظاهرات، وان هذه التظاهرات هي تمهيد لاطالة امد هذه الحكومة.

واوضح الجابري: اذا اصبح البرلمان العراقي تحت تأثير التهديد فمن الصعب ان يستقر العمل السياسي وربما ستخرج التظاهرات عن السيطرة، مشيراً الى ان طبيعة العراق يرتكز على تشكيل حكومة عراقية مستقرة.

هذا وتظاهر حشد كبير من أنصار مقتدی الصدر مقتحمين المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان العراقي من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وافاد مراسل العالم في بغداد، ان الانباء تشير الى ان التظاهرات لن تتوقف في القريب العاجل، وذلك لتوافد المحتجون صوب ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

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