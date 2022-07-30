السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

محلل سياسي.. نحمل السيد الصدر مسؤولية استخدام الجماهير

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري ان هناك قوى تتربص بالعملية السياسية وتعمل على احداث التفرقة بين القوى السياسية والجماهير.

خاص بالعالم

وقال الجابري لقناة العالم: ان السيطرة على الجماهير في منتهى الصعوبة وعلى القوى السياسية ومقتدى الصدر تحمل المسؤولية والانتباه الى حجم المخاطر، معتبراً ان هذه التظاهرات سياسية وليست عفوية خرجت بارادة من التيار الصدري بشكل غير مباش، وتحاول الضغط على القوى السياسية.

واوضح الجابري، ان مقتدى الصدر قادر بتغريدة واحدة على انهاء هذه التظاهرات، متهماً حكومة الكاظمي بتأمين هذه التظاهرات، وان هذه التظاهرات هي تمهيد لاطالة امد هذه الحكومة.

واوضح الجابري: اذا اصبح البرلمان العراقي تحت تأثير التهديد فمن الصعب ان يستقر العمل السياسي وربما ستخرج التظاهرات عن السيطرة، مشيراً الى ان طبيعة العراق يرتكز على تشكيل حكومة عراقية مستقرة.

هذا وتظاهر حشد كبير من أنصار مقتدی الصدر مقتحمين المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان العراقي من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وافاد مراسل العالم في بغداد، ان الانباء تشير الى ان التظاهرات لن تتوقف في القريب العاجل، وذلك لتوافد المحتجون صوب ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الكاظمي يوجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين

محلل سياسي: المتظاهرون العراقيون يريدون اسقاط النظام

مراسل العالم يكشف عن جرحى تظاهرات بغداد وآخر التطورات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة: ضغوط أمريكية على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي

إثيوبيا تخبر مصر باستمرارها في ملء سد النهضة والقاهرة تشكوها لمجلس الأمن

حرب أوكرانيا.. المعارك تشتد فصولها في الشرق وكييف تعلن تدمير قواعد روسية في خيرسون

تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً

شاهد بالفيديو.. هل سيقدم السوداني اعتذاره عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية؟

شاهد بالفيديو.. محلل سياسي.. نحمل السيد الصدر مسؤولية استخدام الجماهير