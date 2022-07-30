الصحة الايرانية: اكثر من4500 إصابة و 46 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 4505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 381 ألفا و 299 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال ١٠٧٠ مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1198 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 79 ألفا و 239 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 46 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 937 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 783 ألفا و 222 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 155 ألفا و 870 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 196 ألفا و 46 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 135 ألفا و 138 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 176 ألفا و 227 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 120 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و164 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).