مراسل العالم: هناك من سهل دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان الشعارات التي يطلقها المتظاهرين في البرلمان تطالب بإزاحة الفاسدين، معتبراً ان هذه التظاهرات قد تطيل من عمر حكومة تصريف الاعمال.

واوضح مراسلنا، ان الاطار التنسيقي اكتفى باصدار بيان ولم يحدد فيه موعد التظاهرة التي دعا اليها.

واضاف مراسلنا: ان وزارة الصحة العراقية اعلنت عن استقبال المستشفيات 60 جريحاً، مشيراً الىان هناك من تم وصفه بالمندسين الذين قاموا باستهداف المتظاهرين.

كما اكد مراسلنا، ان المتظاهرين دخلوا بشكل مريح الى البرلمان وهم منتشرون في كل مكان بالمبنى وقد تم نقل الاطعمة اليهم، مشيراً الى انه كانت هناك تسهيلات لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء.

هذا وقد اقتحم حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

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