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الاعلام الامني: تدمير وكر لعصابات داعش وقتل ثلاثة من عناصره في ديالى

الاعلام الامني: تدمير وكر لعصابات داعش وقتل ثلاثة من عناصره في ديالى
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم السبت، عن تدمير وكر لعصابات داعش الارهابي وقتل ثلاثة من عناصره في محافظة ديالى.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان ان "تقاطع المعلومات والعمل الميداني للشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اثمر بشكل كبير في حسم العديد من العمليات، خاصة انها جاءت بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واضافت ان "رجال وكالة الاستخبارات زودوا طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الأهمية عن وكر للإرهابيين في منطقة المخيسة ضمن قاطع عمليات ديالى ، اذ غارت طائرات F_16 على هذا الوكر وحولته الى ركام وبداخله ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

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