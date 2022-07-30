إطلاق سراح سبعة معتقلين بينهم ممثل شهير بموجب عفو السيسي

العالم ـ مصر

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهورياً مساء أمس الجمعة بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وهم هشام فؤاد محمد عبد الحليم وقاسم أشرف قاسم أحمد وسمير عبد الحي علي والممثل المعروف "طارق النهري حازم حسن" وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب وطارق محمد المهدي صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر.

واتهمت السلطات المصرية الفنان طارق النهري بالتورط في قضية أحداث مجلس الوزراء عام 2011 واتهمته بمقاومة السلطات وبالحريق العمد وبإتلاف وتخريب ممتلكات عامة، وحكمت عليه بالسجن المؤبد وخففت الحكم في 2020 الى 15 سنة.

من جهة أخرى اطلقت السلطات اليوم السبت سراح الصحفي هشام فؤاد والباحث الأنثروبولوجي أحمد سمير ، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأطلق سراحهما من مجمع سجون طره بالقاهرة، وأظهرتهما صور جرى تداولها على الإنترنت وهما يعانقان أفراد أسرتيهما وأصدقائهما خارج السجن.

وألقي القبض على فؤاد مع العديد من النشطاء العلمانيين في يونيو 2019 ، بعد وقت قصير من لقاء المجموعة مع أحزاب سياسية ونواب المعارضة لمناقشة خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020.

وكان من بين المعتقلين حسام مؤنس وزياد العليمي، الناشطان البارزان في ثورة 2011.

وأدينوا العام الماضي بالتآمر لارتكاب جرائم مع "جماعة محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم البلاد قبل ان يطيح بها العسكر في 2013.

وحكم على فؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات لكل منهما، بينما حكم على العليمي بالسجن خمس سنوات.

وأطلق سراح مؤنس في عفو رئاسي في أبريل الماضي.