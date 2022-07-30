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الاحتلال ينغص فرحة المقدسيين بنتائج "التوجيهي" بقمع واعتقالات

الاحتلال ينغص فرحة المقدسيين بنتائج
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 13 شابًّا مقدسيًّا، من شعفاط، في مدينة القدس المحتلة، لتنغص الاحتفالات بفرحة نتائج توجيهي.

العالم ـ فلسطين

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا"؛ فإن سلطات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة سويلم، في بلدة شعفاط شمال شرق القدس، واعتدت على أفراد العائلة، وأحدثت خرابا ودمارا في المنزل، قبل أن تعتقل 13 شابا منهم.

وذكرت أن المعتقلين هم: جهاد خلف دعيس، ومحمود خلف دعيس، وأحمد منذر دعيس، وإسلام هيثم دعيس، وعزيز هيثم دعيس، وعارف عبد دعيس، وأحمد محمد سويلم، وأمين محمد سويلم، وخالد محمد سويلم، ونعيم إيهاب العموري، وأدهم سامر خضر، وإياس محمود وابنه محمود، الذي حرم من الاحتفال بنجاحه في الثانوية العامة.

ووفق شهود، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بالتزامن مع احتفال مواطنين بنتائج الثانوية العامة (التوجيهي) واعتدت على المحتفلين واعتقلت عددًا منهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2022، حيث عمت إثرها الاحتفالات المدن الفلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال اقتحامات يومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتخللها حملات دهم واعتقال للمواطنين واعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم.

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الاحتلال ينغص فرحة المقدسيين بنتائج "التوجيهي" بقمع واعتقالات

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