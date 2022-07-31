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اقتحام البرلمان العراقي.. الی أين تذهبون؟

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام انصار الصدر مقر البرلمان معتبرین انه محاولة لايقاف المسار السياسي في العراق.

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وخرج المئات من أنصار التيار الصدري، الى الشوارع وسط بغداد منذ صباح السبت حيث وصلوا الى مبنى البرلمان ودخلوه وذلك للمرة الثانية بعد اقتحامهم الأسبوع الماضي مقر البرلمان.

ويعد هذا الاقتحام الثاني خلال ايام حيث كان المئات من أنصار التيار الصدري اقتحموا البرلمان الأربعاء الماضي، ، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي نحو تشكيل الحكومة وترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

من جهة اخری، ارتفعت حدة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص جزيرة تايوان، حيث اشتد الحديث بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية استمرت لنحو ساعتين. وتبادل الرئيسان التحذيرات بشأن تايوان، في حين أكدت الولايات المتحدة أن سياستها لم تتغير بخصوص الجزيرة المتنازع عليها، حذّر الرئيس الصيني بايدن وقال له "من يلعب بالنار سيحترق بها".

في الكويت، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي أمر كويتي يتحدث عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأجيال المقبلة مشيرا الى ضرورة ان يدرك الابناء أنه هناك شيء اسمه فلسطين، وانها دولة مغتصبة من الكيان الصهيوني.

اما في الامارات، فتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن افتتاح مطعم يهودي يحمل اسم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "بنيامين نتنياهو" في إمارة دبي يقدم أكلات "يهودية". ويحمل المطعم بحسب وسائل الإعلام العبرية، اسم (بيبي) وهو اختصار الاسم الأول لرئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

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