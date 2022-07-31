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كيان الاحتلال يوقف تحليق مقاتلات ’إف 35’ والسبب؟

كيان الاحتلال يوقف تحليق مقاتلات ’إف 35’ والسبب؟
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي وقف تحليق مقاتلاته الشبح إف 35 مؤقتا في أعقاب مخاوف أمريكية من عيوب في أنظمة القفز بالمظلة.

العالم - الاحتلال

وقال سلاح الجو الصهيوني على تويتر إن الطائرات ستخضع لعمليات فحص تستمر بضعة أيام وإن أي عمليات للمقاتلات إف 35 في تلك الفترة ستتم بتفويض خاص من قائد السلاح.

يأتي الإعلان الإسرائيلي بعد إشعار أمريكي أمس الجمعة عن عيوب محتملة في الخراطيش المتفجرة في أنظمة قفز الطيارين بالمظلات في ثلاث طائرات حربية أمريكية من بينها طائرة إف 35 وهو ما تسبب في إيقاف مؤقت لبعض العمليات الأمريكية.

والمقاتلات إف 35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

وذكر موقع إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، يوم السبت، أنّ "سلاح الجوّ الأميركي أوقف طلعات أسطول طائرات أف – 35، في أعقاب معطىً استثنائي خاصّ بالأمان، ظهر في أحد عناصر مقعد القذف، وهو الذي يقذف الطيار خارج الطائرة في حال تعرّضها للخطر أو إصابتها".

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كيان الاحتلال يوقف تحليق مقاتلات ’إف 35’ والسبب؟