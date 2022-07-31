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فيديوغرافيك.. اعتصام مفتوح للصدريين داخل البرلمان العراقي

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامَهم المفتوح في البرلمان العراقي بعد اقتحامه للمرة الثانية رفضا لتسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وردَّ الإطارُ بالدعوة الى التظاهر المضاد، ثم عاد وأرجأ التظاهر لإعطاء فرصة للحوار.

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