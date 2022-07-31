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انطلاق تمرين عسكري عُماني - هندي مشترك الاثنين

انطلاق تمرين عسكري عُماني - هندي مشترك الاثنين
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

ينطلق في الهند، يوم غد الاثنين، التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك "النجاح/4" والذي تشارك فيه وحدات من قوات الجيش السلطاني العُماني ونظيرتها الهندية.

العالم-عمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، أن "وحدات من الجيش السلطاني العُماني ممثلة في مظلات سُلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العُماني".

وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني، بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية.

وأوضحت أن "هذا التمرين ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ويأتي بحسب الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقاً للأهداف الوطنية".

وترتبط السلطنة والهند بعلاقات قوية، وبينهما تعاون في العديد من المجالات، ومن أهمها المجال العسكري، وسبق أن وقع البلدان مذكرات في مجال الدفاع العسكري.

وكان آخر اتفاق عسكري وقعه البلدان بينهما في سبتمبر 2021، يتعلق بتعزيز الأمن البحري وتبادل المعلومات، واتفاقية بين سلاح الجو السلطاني العُماني والقوات الجوية الهندية لتبادل المعلومات حول أمن الطيران.

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انطلاق تمرين عسكري عُماني - هندي مشترك الاثنين

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