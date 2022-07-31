بالصور.. أفعى نادرة ذات رأسين تفاجئ الجميع

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نما ثعبان الجرذ الأسود هذا ليبلغ طوله مترًا ونصف المتر (خمسة أقدام) وقد عاش بالفعل أكثر من نظرائه العاديين في البرية.

وتم العثور على هذا الثعبان النادر في عام 2005 من قبل صبي في ساحة منزلهم في بلدة دلتا الصغيرة في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتم إحضاره إلى مركز كيب جيراردو للحفاظ على الطبيعة.

وفقًا لخبير الثعابين ستيف ألين ، فإن وجود ثعبان برأسين هو الآن واحد من كل 100000 ثعبان ، وحقيقة أن هذا الثعبان سيعيش حتى هذا العمر يجعله واحدًا من كل 100 مليون ثعبان.

وقال "أعرف أفعى أخرى ذات رأسين تعيش حتى 20 عاما ، لذلك ليس من المستحيل عليها أن تعيش كل هذه المدة". ومع ذلك ، فمن غير المحتمل إلى حد كبير. سأقول إنه على الأرجح واحد في المليون.

كما قال عالم الطبيعة أليكس هولمز: "يمكن لأفعى شائعة بهذا الحجم أن تأكل الفئران الكبيرة بسهولة". لكن أشواكهم الشوكية المندمجة تجعل ابتلاع جميع الفئران الصغيرة باستثناء الفئران الصغيرة جدًا أكثر صعوبة".

وأضاف: "الرؤوس منافسة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأكل ، لذلك نغطي رأسًا واحدًا في كل مرة بكوب شرب ونطعم كل على حدة". ننتظر بعض الوقت للتأكد من مرور الطعام عبر تقاطعها لتجنب حركة المرور على الطرف الأيمن والأيسر من المريء.

قال أليكس: "إنهما يتشاركان في البطن ، لكننا نطعمهما على حد سواء لتحفيز غرائزهما الطبيعية وتوفير بعض الإثراء العقلي".

ثعابين الفئران السوداء مخلوقات خجولة تتجنب المواجهة ، ولكن شوهدت تهاجم عندما تتعرض للتهديد. فهي ليست سامة.