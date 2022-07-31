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أمين عام "أوبك" الجديد: سنحافظ على توازن أسواق النفط

أمين عام
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الكويتي هيثم الغيص، أنه سيعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

العالم- الاقتصاد

وقال الغيص، الذي يبدأ، غداً الاثنين، مباشرة أعماله في منصبه الجديد، خلفاً للنيجيري الراحل محمد باركيندو، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد: "لدي تطلعات وأفكار سأقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية".

وأوضح الغيص أن تزكيته من قبل الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة "جاءت ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب لوزير النفط الكويتي محمد الفارس".

وبين أن اختياره لشغل هذا المنصب المهم يعكس ما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة داخل (أوبك)، معرباً عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.

ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات، بعد أن تمت تزكيته كمرشح دولة الكويت لهذا المنصب في الثالث من يناير الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.

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أمين عام "أوبك" الجديد: سنحافظ على توازن أسواق النفط

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