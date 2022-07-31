اللواء صفوي: استراتيجية النظر للشرق لاتنافي شعار «لا شرقية لا غربية»

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اللواء "صفوي" أمام جمع من قادة وقوات فيلق الامام علي بن ابي طالب (ع) في مدينة قم المقدسة خلال تحليل له عن مكانة الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية الاسلامية في ايران والتطورات الاقليمية في غرب آسيا والعالم.

وأشار الى التطورات والتغيرات العالمية والاقليمية والوطنية قائلا: ان الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية لدول منطقة غرب آسيا في تغيير وتحول، لذا على ايران ان تكون فاعلة في هذه التغيرات وليست منفعلة.

وشدد على أن أميركا كانت تسعى خلال الاعوام الـ 30 الماضية لتشكيل القطب الواحد في العالم الا انها واجهت الفشل في ذلك حيث يمكن رؤية اسباب هزيمة أميركا وحلف الناتو في الهروب من افغانستان والخروج من العراق وسوريا الذي سيتحقق في القريب العاجل.

وتابع قائلا: ان اميركا وحلفاءها انفقوا خلال الاعوام الـ 30 الأخيرة أي بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1991 وطرد صدام من هذا البلد حتى الآن وهو عام 2022 عدة تريليونات دولار، وتكبدت اكثر من 30 الف قتيل وجريح اضافة الى التكلفة الباهظة لعملية تحرير الكويت والتي ستأخذها منها حتى الدولار الأخير، الا ان النتيجة كانت تعاظم قوة الصين وروسيا أمام أميركا.

وشدد اللواء صفوي على أن قوة العالم الاسلامي وآسيا في طريقها الى المزيد من القوة حيث ستؤدي هذه القوة الى تشكيل قوتين تتبوأن موقعا مهما على الصعيد العالمي.

واعتبر المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية الثورة المباركة بأنها قدمت الاسلام المحمدي الاصيل للعالم، مشيرا الى أن أنظار المسلمين في العالم ازاء الثورة الاسلامية وقيادتها الحكيمة شاخصة لهذه الثورة التي استطاعت الوقوف بوجه اميركا والقضاء على عصابة "داعش" الارهابية.