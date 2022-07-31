الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

متزعم "خلية النضال" الإرهابية يقرّ بتلقي الدعم من الحكومة السويدية

متزعم
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

 اقرّ متزعم خلية "النضال" الإرهابية "حبيب فرج الله جعب" خلال مثوله أمام القضاء في طهران اليوم الأحد، بأنه تلقى الدعم من الحكومة السويدية والمسؤولين الأمنيين في هذا البلد.

العالم - إيران

وأوضح "جعب" الملقب بـ"حبيب اسيود"، قائلا : لقد زوّدوني بجهاز إنذار يمكنني استخدامه عند الشعور بالخطر، وإشعار قوات الأمن التابعين للحكومة السويدية لإنقاذي أينما كنت.

وجرت خلال جلسة المحكمة التي مثل أمامها "جعب" اليوم، المرافعة عن حقوق عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال الهجوم الإرهابي لعناصر خلية النضال الإرهابية في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

وردا على سؤال القاضي حول "جنسية المتهم وبلد الإقامة، وهل أنه تلقى الدعم من دولة السويد والمسؤولين الأمنيين هناك؟"، قال المدعو "حبيب فرج الله جعب": نعم، إنني كنت مقيما في السويد وأحمل الجنسية السويدية، وقد تلقيت الدعم من الحكومة والمسؤولين الأمنيين في هذا البلد.

وأضاف : لقد زوّدوني بجهاز إنذار يمكنني استخدامه عند الشعور بالخطر، وإشعار قوات الأمن التابعين للحكومة السويدية لإنقاذي أينما كنت.

روابط ذات صلة

عقد جلسة محاكمة متزعم جماعة "حركة النضال" الإرهابية

من هو حبيب اسيود زعيم زمرة النضال الارهابية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصورة.. انصار التيار الصدري يقررون تسليم حكم العراق لمقتدى الصدر

صفري: إيران تركز على انتهاج سياسة خارجية متوازنة

بالفيديو : لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي

أردنية ترفض مواجهة 'إسرائيلية' في بطولة العالم للتايكواندو

الامن العراقي يكشف عن خطط لغلق الثغرات في الحدود مع تركيا

السفن تصل إسطنبول الأربعاء.. إنطلاق أول سفينة محملة بالحبوب من اوكرانيا غدا