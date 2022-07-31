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القسام: مكان تواجد الجنود الأسرى تعرض لقصف صهيوني خلال "سيف القدس"

القسام: مكان تواجد الجنود الأسرى تعرض لقصف صهيوني خلال
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، عن تعرض مكان تواجد الجنود الإسرائيليين الأسرى في معركة سيف القدس لقصف صهيوني أدي إلى استشهاد أحد عناصر وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين.

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في قناته بموقع التليجرام، قال فيها:" في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين.. سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".

ولفت الناطق باسم الكتائب إلى أن القسام ستتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وستعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتائب القسام عبر قناتها في تلغرام، أن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، سيدلي بتصريح مهم خلال ساعات، وذيلته بوسوم: "حكومتكم تكذب"، و"سمح بالنشر"، والعصف المأكول".

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