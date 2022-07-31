الهند: سنحول ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي إلى مركز ترانزيت

ولفت وزير الموانئ والشحن الهندي اليوم الأحد، الى أهمية "ميناء تشابهار"، واصفا هذا الميناء بانه سيكون من أهم الأماكن للتجارة العالمية والتجارة البحرية.

وبحسب موقع "Outlook India" ، قال وزير الموانئ والشحن الهندي ساربادانا سونووال : إن ربط ميناء تشابهار في إيران بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب سيزيد من الارتباط بدول آسيا الوسطى والاستثمار، والعلاقات الثقافية والسياسية.

واضاف: رؤيتنا هي تحويل" ميناء الشهيد بهشتي" في تشابهار إلى مركز ترانزيت وربطه للوصول إلى دول آسيا الوسطى.

واردف وزير الموانئ والشحن الهندي: هذا الميناء سيكون أحد أهم الأماكن للتجارة العالمية والتجارة البحرية، مشيرًا إلى أن هذا الميناء مرفق إستراتيجي يمكنه ربط آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وأشار إلى أن ميناء تشابهار سيعمل على تحسين شبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة وتعزيز المبادرة المشتركة لإنشاء ممر نقل إقليمي عابر للحدود من شأنه أن يعزز ليس التجارة الهندية فحسب، بل التجارة العالمية أيضًا.

وأضاف : الهند حريصة على الشركات التجارية واللوجستية لاستخدام مزايا ميناء الشهيد بهشتي ومنطقة التجارة الحرة في تشابهار.

يذكر انه في عام 2015 ، توصلت الهند إلى اتفاق مع إيران بشأن تطوير ميناء تشابهار وإنشاء خط سكة حديد يربط الهند بأفغانستان ، وفي عام 2016 ، وقع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارته لإيران، اتفاقية استثمار بقيمة 500 مليون دولار لتطوير ميناء تشابهار.

وفي وقت سابق ، اقترح وزير الخارجية الهندي "جيه إس جايشانكار" أن يقع ميناء تشابهار في الممر الدولي بين الشمال والجنوب من أجل توفير وصول آمن ودون عوائق إلى البحر لدول آسيا الوسطى.

كما رحب بخطة مجموعة عمل الهند وإيران وأفغانستان وأوزبكستان للاستخدام المشترك لميناء تشابهار.

قال وزير الخارجية الهندي حول مشروع ميناء تشابهار: إن ميناء تشابهار الإيراني قد برز كمحور ترانزيت تجاري للمنطقة وهو طريق أكثر اقتصادا واستقرارا للدول غير الساحلية للوصول إلى السوق العالمية.

وكان قد صرح بأن نيودلهي خصصت ما مجموعه 85 مليون دولار في شكل منح و 150 مليون دولار في شكل تسهيلات ائتمانية لتطوير محطة الشهيد بهشتي في ميناء تشابهار.