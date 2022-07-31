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رسميا.. صنعاء تعلن شروطها لتجديد الهدنة

رسميا.. صنعاء تعلن شروطها لتجديد الهدنة
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور، عدم قبولهم بأي هدنة جديدة لا تساهم في رفع معاناة اليمنيين.

العالم- اليمن

وقال بن حبتور في تصريحات صحفية إن " المجلس السياسي والحكومة لن تقبل بأي هدنة إذا لم ترتبط بإنجاز ملموس آخر غير ما تم خلال الأشهر الماضية".

وأوضح أن توفير المرتبات المتوقفة منذ سبع سنوات وفتح مطار صنعاء إلى أكثر من وجهة سفر مدخل نجاح أي اتفاق على هدنة مقبلة.

وأشار رئيس حكومة صنعاء إلى أنهم وافقوا على الهدنة في إطار الرفع التدريجي للحصار، وإذا لم تكن الهدنة مرتبطة بتحقيق مصالح مباشرة للمواطنين فلا حاجة لنا فيها.

في السياق، أكد الناطق الرسمي لحكومة صنعاء ووزير الإعلام ضيف الله الشامي، ‏أن " دفع رواتب جميع موظفي الدولة التي ينهبها ويسيطر عليها التحالف منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن؛ من أهم أولويات قيادتنا للقبول بتمديد الهدنة".

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