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السيد مقتدى الصدر: أدعو الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية البطلة وأفراد الحشد الشعبي المجاهد

الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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