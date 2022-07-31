الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مقرب من الصدر ينشر 10 'تعليمات' للمتظاهرين

مقرب من الصدر ينشر 10 'تعليمات' للمتظاهرين
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

نشر مقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، جملة "توجيهات" للمتظاهرين والمعتصمين في البرلمان العراقي.

العالم - العراق

وقال صالح محمد العراقي في تغريدته:

١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .

٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .

٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .

٤- عدم استصدار بيانات فردية .

٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .

٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .

٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".

روابط ذات صلة

بارزاني يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يصدر بيانا بشان الاحتجاجات في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 31-07-2022

حالة حزبية متشرذمة بالكيان الصهيوني مع اقتراب انتخابات الكنيست

المناورات العسكرية السورية معادلة ردع جديدة 

سريع: إذا أراد العدوان السلام قدمنا ما فيه كفاية.. وإذا أراد الحرب جاهزون

انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال