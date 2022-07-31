مقرب من الصدر ينشر 10 'تعليمات' للمتظاهرين

العالم - العراق

وقال صالح محمد العراقي في تغريدته:



١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .



٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .

٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .



٤- عدم استصدار بيانات فردية .



٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .



٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .



٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .



٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .



٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".