انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال

العالم - الجزائر

ويهدف هذا الخط البحري، بحسب عدد من وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، إلى تعزيز العمق الاستراتيجي للجزائر في أفريقيا، و تسهيل حجم التجارة البينية بين البلدين، و كذلك بين دول غرب أفريقيا.

وتسعى الجزائر إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية في نهاية العام الجاري.

يذكر أن هذا الخط التجاري البحري يضاف إلى الخط البحري الرابط بين ميناء الجزائر و العاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي انطلق شهر فبراير الماضي، و يهدف هو الآخر إلى تقوية العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة.