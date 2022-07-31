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انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال

انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين الجزائر والسنغال، اليوم الأحد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

العالم - الجزائر

ويهدف هذا الخط البحري، بحسب عدد من وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، إلى تعزيز العمق الاستراتيجي للجزائر في أفريقيا، و تسهيل حجم التجارة البينية بين البلدين، و كذلك بين دول غرب أفريقيا.

وتسعى الجزائر إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية في نهاية العام الجاري.

يذكر أن هذا الخط التجاري البحري يضاف إلى الخط البحري الرابط بين ميناء الجزائر و العاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي انطلق شهر فبراير الماضي، و يهدف هو الآخر إلى تقوية العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة.

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انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال