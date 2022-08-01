الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع العراقية: الجيش يقف على مسافة واحدة من الشعب

الدفاع العراقية: الجيش يقف على مسافة واحدة من الشعب
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، إن الجيش العراقي يقف على مسافة واحدة مع الشعب، وذلك في تعليق لها على ما تم تداوله بشأن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين.

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان "هنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب، وأن واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".

من جهه اخرى، نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، الشائعات عن تدخل القوات الأمنية بالأوضاع السياسية الحالية في البلاد.

وذكر بيان للخلية :"لقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أن ولاءها المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد".

وأضاف "في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية؛ وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث ننفي ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه، العراق أمانة في اعناق الجميع".

وكانت وزارة الدفاع نفت ما تناقلته عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين" مؤكدة أن "الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".

وبينت الدفاع أن "واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".

روابط ذات صلة

الامن العراقي يكشف عن خطط لغلق الثغرات في الحدود مع تركيا

العراق: الأسدي يؤكد ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع العراقية: الجيش يقف على مسافة واحدة من الشعب

سيناتور روسي يتهم واشنطن ولندن بالوقوف وراء تفاقم الوضع على حدود صربيا وكوسوفو

صفارات الإنذار تدوي شمال كوسوفو

السيد نصرالله: على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية سنتصرف في الآونة المقبلة

الإطار يعلن وقوفه مع الشعب العراقي ويحذر من "الانقلاب" على الشرعية

مباريات حساسة ومهمة في الجولة الأولى من الدورة الـ22