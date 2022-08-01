رئيس سريلانكا: الوقت غير مناسب لعودة راجاباكسا للبلاد

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وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً"، وفقا لـ "إن دي تي في".

كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.

تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.