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ثبت مرة أخرى .. أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!

ثبت مرة أخرى .. أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: من المهم بالنسبة لنا ان نبدي دعمنا لتايوان.

في الاتصال الهاتفي بين رئيسي امريكا والصين ، وجه "شي جين بينغ" تحذيراً جدياً لـ "جو بايدن" بشأن سياسات واشنطن التدخلية في الشؤون الداخلية للصين وزيارة رئيسة مجلس النواب لتايوان.

بالتزامن مع الإعلان عن زيارة الوفد الأمريكي لدول شرق آسيا وإمكانية زيارة أعضاء هذا الوفد لجزيرة تايوان ، بدأت القوات المسلحة الصينية مناوراة بحرية في بحر الصين الجنوبي وسواحل مقاطعة غانج دونج .

الرئيس الأمريكي جو بايدن: زيارة بيلوسي لتايوان ليست فكرة جيدة .

إعلان من مكتب السيدة بيلوسي: ستقوم بزيارة منطقة "الهند والمحيط الهادئ"، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان ، على رأس وفد من ممثلي الكونجرس الأمريكي.

لقد ثبت مرة أخرى أن أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!

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ثبت مرة أخرى .. أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة!

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