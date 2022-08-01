الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-08-2022

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-08-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-08-2022

شاهد.. هذا دعت إليه العشائر العراقية

تهريب 750 ألف برميل من النفط اليمني المنهوب إلى تايلاند

شاهد.. تغريدة ابو عبيدة رسالة أمل للاسرى الفلسطينيين

الامن الايراني يعتقل عناصر من الخلية المركزية للجواسيس البهائيين

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس وإصابة طفل في رأسه