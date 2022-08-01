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شاهد.. هذا ما يريده الشعب العراقي من القوى السياسية

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي حيدر الموسوي، أن موقف الجمهورية الاسلامية من العراق كان ومازال ايجابيا ومشرفا وهي تدعم العملية السياسية في البلد.

العالم - خاص بالعالم

وقال الموسوي في حديث لقناة العالم الإخبارية، إننا نشاهد صمتا من قبل جيران العراق الاخرين في حين يجب ان تلعب دورا ايجابيا من لملمة الاوضاع.

وأضاف أن الدعوات للحوار بين الاطراف القوى السياسية في العراق خرجت من جميع اطياف الشعب العراقي، مؤكدا على ان جميع الاطراف يجب ان تقدم تنازلات من اجل الشعب العراقي.

واوضح الموسوي، بأنه يجب ان يكون الحديث حول الحوار بين الاطراف السياسية حول كيفية المضي بتشكيل الحكومة في ظل احترام المؤسسات الدستورية، مشدد على أن العراق يحتاج من الاطراف السياسية الحديث بعقلانية وبما يخدم الشعب العراقي ومصالحه.

واشار الموسوي الى أن المرجعية صمام امان للعراقيين وهي تتابع الاحداث عن كثب والحل الامثل يكمن في تدخلها لحل الازمة، موضحا أن سكوت المرجعية حتى الان هو اعطاء درس للقوى السياسية من اجل ايجاد تقارب بينها.

هذا ويحتشد انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، فيما خرجت اليوم تظاهرة سلمية دعا اليها الاطار التنسيقي دعما للشرعية وحفاظا على مؤسسات الدول في المنطقة الخضراء دون الدخول الى المنطقة من أجل تجنب الاحتكاك مع انصار التيار الصدري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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