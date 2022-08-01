شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

العالم - مراسلون

وعلى وقع معادلة ما بعد بعد كاريش التي وضعتها المقاومة بوجه غطرسة الاحتلال واطماعه، تاتي زيارة الوسيط الامريكي "اموس هوكشتاين" والذي من المفترض ان يكون حاملا اجوبة نهائية وحاسمة حول حقوق لبنان النفطيه وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.

هوكشتاين التقى برؤساء الجمهورية ومجلسي النواب، والحكومة في قصر بعبدا، وسط تاكيد على الموقف اللبناني الموحد حول ترسيم الحدود لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، والتي تدعو الى عدم التفريط باي من الحقوق السيادية من ثروة لبنان، فيما قال "هوكشتاين" بانه سيعود قريبا الى لبنان لترسيم الحدود.

المتابعون حذروا من مماطلة قد يلجأ اليه هوكشتاين بهدف اهدار الوقت لمصلحة كيان الاحتلال.

وقال رئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل: "إن هناك اقتراب من الموقف اللبناني لم يصل بعد الى الدرجة المرضية التي تسمح بالقول إننا عشية اتفاق، الأرجح ان نعود الى مفاوضات الناقورة الغير مباشرةـ لتكون مخرجا تقنيا يوصل الى الصيغة النهاية للاتفاق".

وقال المحلل الاستراتيجي سمير الحسن: "الان لا توجد مؤشرات على سرعة الاستجابة للمتطلبات اللبنانية، بكل الحالات يجب ان ننتظر لحين الانتهاء من لقاء الرؤساء الثلاثة الذين ينطلقون من موقف موحدة ويستندون الى قوة حقيقية وفعلية وهي قوة المقاومة".

يشار ال ان الوسيط الامريكي كان التقى بعيد وصوله بقائد الجيش وعدد ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال بالاضافة الى عدد من المسؤولين السياسيين.

وتزامن ذلك مع عرض الاعلام الحربي في المقاومة لفيلم يوثق احداثيات المنصات العائمة في المياه الفلسطينية في رسالة واضحة على ان المقاومة لن تتهاون في ردعها الاحتلال اذا ما حاول التمادي في اعتداءاته على الثروة النفطية اللبنانية خارج اي اتفاق مع لبنان حول ذلك.

بعد معادلة ما بعد بعد كاريش والموقف اللبناني المستند على قوة المقاومة تبقى الكرة في ملعب الوسيط الأميركي، فهل سيقدم الحلول التي ستحفظ سيادة وثروة لبنان أم انه سيوصوف بالوقت وبالتالي ليس لمصلحة أي طرف من الأطراف.

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