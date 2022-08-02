وحدة الموقف اللبناني تربك الموفد الاميركي هوكشتاين

العالم - خاص بالعالم

وقال د. محمد مرتضی في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الذهاب الی اي مفاوضات من منطلق ستلزم أوراق قوة وهيّأت المقاومة الاسلامية هذه الاوراق للمفاوض اللبناني بموضوع المسيرات وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ثم الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي عن احداثيات لسفن اسرائيلية.

وأكد د. مرتضی ان وحدة الموقف اللبناني ايضاً كان عنصراً أساسياً في المفاوضات، فقد سَمِع هوكشتاين كلاماً واحداً وموحداً من الرئاسات الثلاث ينص علی خطوط حمراء وفيه نوع من القوة.

وأشار د. مرتضی الی ان الوسيط الاميركي يحاول ان يمارس لعبة حافة الهاوية بمعنی انه يريد ان يوحي انه غيرمهتم بتهديدات المقاومة وغيرمهتم بموضوع طبول الحرب او الايحاء بأنه جاهز لهذه الخطوة، كي يرغم الطرف الاخر علی التراجع.

وأكد وجود تكتيك اميركي يتمثل في منع حصول المقاومة علی أي نصر في حال تلبية شروط لبنان.

وعلى وقع معادلة ما بعد بعد كاريش التي وضعتها المقاومة بوجه غطرسة الاحتلال واطماعه، تأتي زيارة الوسيط الامريكي "اموس هوكشتاين" والذي من المفترض ان يكون حاملا اجوبة نهائية وحاسمة حول حقوق لبنان النفطيه وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.

هوكشتاين التقى برؤساء الجمهورية ومجلسي النواب، والحكومة في قصر بعبدا، وسط تاكيد على الموقف اللبناني الموحد حول ترسيم الحدود لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، والتي تدعو الى عدم التفريط باي من الحقوق السيادية من ثروة لبنان، فيما قال "هوكشتاين" بانه سيعود قريبا الى لبنان لترسيم الحدود.