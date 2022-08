أميركا تحاصر اليمن وتأكل حقوقه بالاكراه

العالم - نبض السوشيال

لا يخفى أن العدوان السعوأميركي يتعمد باستخدام التجويع للشعب اليمني كسلاح ضده وان ‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحاً ضد الشعب اليمني.

في 20 تموز/يوليو الماضي غرد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، مؤكدا ان "الاستمرار في الحصار برفض حتى تنفيذ بنود الهدنة التي تعتبر وثيقة رسمية باشراف الامم المتحدة ومجلس الامن يؤكد الجريمة المتعمدة باستخدام التجويع للشعب اليمني سلاح ضد المواطنين".

في السياق عقدت وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن يوم السبت الماضي 30 تموز/يوليو مؤتمرا صحفيا، حول تدني الوضع المعيشي الحاد جراء حصار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وفي المؤتمر قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي إن "حصار العدوان تسبب بتوقف مرتبات ما يزيد على مليون وربع المليون موظف حكومي بمبلغ يقارب 74 مليار ريال شهريا، مشيرا إلى أن استمرار الحصار تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة لأكثر من 90٪ عما كانت عليه قبل العدوان نتيجة لتدهور مستوى الدخل بشكل خطير.

أوضح الدليمي أن قوى العدوان منعت أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، مضيفًا" أن عدد الوفيات من الصيادين يقدر بأكثر من 500 صياد فيما احتجزت بحرية العدوان أكثر من 1000 صياد".

ولفت إلى أن الحصار تسبب في عدم قدرة الأسر للحصول على الموارد المالية الكافية للاحتياجات الأساسية بنسبة تجاوزت 92٪ من عدد السكان، مشيرًا إلى ارتفاع حاد في معدلات المصابين بسوء التغذية خلال سنوات العدوان ومنها مليون و200 ألف امرأة نصفهن من الحوامل، مؤكدا أن نصف تعداد الأطفال في اليمن دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية الحاد بعد وصول عدد المصابين لقرابة 2.3 مليون طفل.

لا يخفى ان الحصار أوقف بند اتفاقية الهدنة الخاصة بالرحلات الجوية من وإلى اليمن ومصر، ولم تسهم الرحلات خلال فترة الهدنة عبر مطار صنعاء سوى بسفر 2٪ من إجمالي المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج، وان الحصار تسبب في توقف 25 شركة طيران عن العمل والتحليق في الأجواء اليمنية.

وفي نفس المؤتمر، قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان "حذرنا الأمم المتحدة مرارا من استغلال الوضع الإنساني للضغط السياسي وبأنه لن يحقق أي أهداف عسكرية وأمنية بل المزيد من المعاناة.

كما أكد أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن بفعل العدوان والحصار دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد من قبل المجتمع الدولي.

من جانبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عُبيد سالم بن ضبيع قال: "تسبب الحصار في حرمان 10 ملايين من الفقراء والمحتاجين من المساعدات التي كان يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية"، لافتًا إلى أن الحصار تسبب بتوقف جميع البرامج والمشاريع الدولية الموجهة عبر صندوق دعم الأسر الفقيرة.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل "تويتر" في سياق الوسمين المكورين اعلاه (#امريكا_تحاصر_اليمنيين) و (#USABlockadesYemenis) حيث غرد حساب الناشط اليمني (ابو كاظم القحطاني - Abu Kazem Al-Qahtani) قائلا:

الحصار الأمريكي لليمن يعيق حركة سفن المواد الغذائية الأساسية وكذلك المساعدات الإغاثية مما يهدد الإنسانية.

America’s blockade of Yemen impedes the movement of ships of basic food commodities as well as relief aid, which threatens a humanitarian disaster #We_Yemen #نحن_اليمن #Lift_the_siege_of_Yemen #USABlockadesYemenis #America_blockade_the_Yemenis

من بريطانيا غرد حساب الناشطة البريطانية (كريسيدا كولون - Cressida Collin) التي عرفت عن نفسها في ملفها الشخصي بانها (أمينة مكتبة وناشطة إنسانية في المملكة المتحدة ) قائلة:

أوقفوا قصف اليمن # USABlockadesYemenis

Stop Bombing Yemen #USABlockadesYemenis

من جهتها غردت الناشطة اليمنية (أمةالملك الخاشب) التي عرفت عن نفسها في ملفها الشخصي بالعبارة التالية (‏‏‏كاتبة يمنية أسخر قلمي لفضح جرائم العدوان الأمريكي السعودي على بلدي وأؤمن بأن أمريكا الشيطان الأكبر عدوة الشعوب ومثيرة الحروب) وقد غردت الخاشب قائلة:

سنؤدبهم بإذن الله ونعلمهم بأن السرقة تودي بصاحبها للهلاك وبأن من يأكل حقوق غيره بالإكراه لا بد له أن يدفع الثمن يوما نهب من اليمن النفط الخام خلال 2021م وصل إل 52مليوناً و730 ألفاً، و730 برميلاً، أي بمعدل نهب 116 ألف برميل يوميًا #USABlockadesYemenis #امريكا_تحاصر_اليمنيين

وفي السياق تساءل حساب الناشطة المصرية (رانيا العسال - rania alassal) التي كتبت في بروفايلها اشخصي عبارة (الجنسية تمنح لمن يدافع عن القضية وانا ادافع عن الانسانية صحفية مصرية egyptian journalist) تساءل حساب رانيا قائلا:

كم دفعت السعودية لأمريكا لحصار أطفال اليمن؟ 3 ملايين طفل معرضون لخطر الموت؟

How much did Saudi Arabia pay to America to blockade the children of Yemen? 3 million children are at risk of death?#USABlockadesYemenis

أما حساب (العابر) فقد اكد في تغريدته ان الحصار الأمريكي على اليمن يعرقل جهود مكافحة الأمراض والأوبئة # امريكا_تحاصر_اليمنيين # امريكا

The US blockade on Yemen impedes efforts to combat diseases and epidemics #امريكا_تحاصر_اليمنيين #USABlockadesYemenis

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدتين لحساب الناشط اليمني (يحيى احمد المؤيد) قال في الاولى منهما:

بهذه الجحافل القوية والمقتدرة الممتلئة بالإيمان والبصيرة والوعي سنواجه وسيتحقق لشعبنا حريته واستقلاله من كلمة الرئيس المشاط خلال تخرج الدفعة العسكرية للمنطقة الرابعة في محافظة ذمار #USABlockadesYemenis #امريكا_تحاصر_اليمنيين

ونشر حساب (يحيى احمد المؤيد) في تغريدته الثانية فيديو يصور طابورا طويلا بعدة كيلومترات لسيارات وقفت خارج محطات تعبئة البانزين كي يصلها الصف لتعبئة خزانات السيارات بالبانزن، وغرد المؤيد قائلا:

أمريكا هي السبب الرئيس في إستمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني وهي الراعي والداعم الرئيس لهذا العدوان

#USABlockadesYemenis

#امريكا_تحاصر_اليمنيين

نشاهد معا:

ي