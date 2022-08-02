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هيئة الانتخابات بتونس تؤكد سلامة نتائج الاستفتاء والقضاة يستعدون لتصعيد جديد

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تونس (العالم) ‏02‏/08‏/2022 - أقرت هيئة الانتخابات في تونس بوجود ثلاثة طعون تعلقت كلها بالحملة الخاصة بالاستفتاء، ولم تشمل نتائجه، معتبرة أن النتائج المعلن عنها سليمة ولا غبار عليها. يأتي ذلك بينما يستعد القضاة لخوض تحركات احتجاجية جديدة على خلفية عدم تفاعل السلطات مع مطلبهم بالتراجع عن قرار إعفاء 57 قاضيا.

العالم - خاص بالعالم

بعد اسبوع على اعلان النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس وصفت هيئة الانتخابات الاتهامات التي طالتها بتزوير النتائج بالزوبعة السياسية، وقالت ان طعونا مقدمة تتعلق بتجاوزات الحملة الخاصة بالاستفتاء ولا تهم نتائج الاستفتاء، مشددة على ان الارقام المعلن عنها سليمة، داعية من يدعي خلاف ذلك الى التوجه للقضاء.

معركة القضاء لم تهدأ بعد رغم رفع القضاة المضربين عن الطعام اضرابهم لاسباب صحية حسب جمعية القضاة التونسيين.. الجمعية قالت انها دخلت في مشاورات مع باقي الهياكل القضائية من اجل جولة جديدة من التحركات المعارضة لقرار اعفاء 57 قاضيا.

فيما نشرت وزارة العدل نفيا لما يقع تداوله من وجود قائمة اعفاءات ثانية لقضاة آخرين، قال القضاة المعفيين الذين خاضوا اضراب الجوع مؤخرا انهم يعانون متاعب صحية جراء ذلك، لكنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإعفاء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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هيئة الانتخابات بتونس تؤكد سلامة نتائج الاستفتاء والقضاة يستعدون لتصعيد جديد

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