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الجيش الصيني: مناوراتنا العسكرية في محيط تايوان لتحذير القوى الانفصالية الساعية للاستقلال

الجيش الصيني: مناوراتنا العسكرية في محيط تايوان لتحذير القوى الانفصالية الساعية للاستقلال
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الإعلامي باسم قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني العقيد "شي يي"، إن العمليات العسكرية التي سيجريها الجيش الصيني في محيط جزيرة تايوان هي "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين في مقابل التحركات السلبية المتزايدة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، وتحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

العالم - أسيا والباسفيك

ونقل موقع التلفزيون الصيني المركزي "CGTN" عن بيان جيش التحرير الشعبي الصيني أن "بكين" ستنفذ سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة في محيط جزيرة تايوان، كما ستجري مناورات بحرية وجوية مشتركة في كل من شمال جزيرة تايوان وجنوب غربها وجنوب شرقها، وستقوم بتدريبات بعيدة المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، بالإضافة إلى تنظيم إطلاق تجريبي للصواريخ التقليدية في المناطق البحرية شرق جزيرة تايوان.

كما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه سيقوم بتدريبات عسكرية مهمة بالذخيرة الحية في عدد من المناطق البحرية والجوية حددها بنطاقات خطوط عرض وطول في محيط جزيرة تايوان، محذرا من أنه حفاظا على أمن وسلامة جميع السفن والطائرات العابرة في المناطق المعنية، يتوجب عليها الابتعاد عن المناطق البحرية والجوية التي ستقع ضمن المناورات العسكرية.‍

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