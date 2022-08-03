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ازالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي بعد أكثر من عامين

ازالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي بعد أكثر من عامين
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أزالت السلطات السعودية، الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، بعد أكثر من عامين، حيث تم وضعها في إطار الوقاية من جائحة فيروس "كورونا".

العالم-السعودية

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت: "إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة".

والأربعاء، نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين، مقطع فيديو، يرصد اللحظات الأولى لرفع الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، بعد صدور القرار.

وبعد رفع الحواجز، تهافت المعتمرون على الكعبة، لتقبيل الحجر الأسود، ولمس كسوة الكعبة والدعاء أسفل الملتزم.

وفي 1 يوليو/تموز 2020، تم وضع الحواجز الوقائية حول محيط الكعبة لأول مرة، ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا" بالمملكة.

وقررت السعودية في 13 يونيو/حزيران الماضي، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة "كورونا".

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ازالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي بعد أكثر من عامين

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