الشيخ قاسم: كما انتصرنا في تموز 2006 سننتصر في استرداد حقوقنا

العالم - لبنان

وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بلدة الخيام الجنوبية، تمنّى الشيخ قاسم أن "يعمل المسؤولون على مسارين، مسار الترسيم وملحقاته، ومسار المعالجات الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، وتحديدًا حل موضوع الموازنة التي تحتاج إلى اهتمام استثنائي كي نكون من الذين يعالجون بعض القضايا التي تهم الناس".

وحول المسار المتعلّق بالترسيم، أكّد سماحته أنّ "على الجميع أن يثقوا أن "إسرائيل" لا خيار أمامها لأننا أصحاب حق، ولأن دولتنا تستفيد من قوة الثلاثي "الجيش والشعب والمقاومة"، ولأننا نعمل دائمًا من أجل استرداد أرضنا وحقوقنا"، وقال: "كما انتصرنا في تموز 2006، سننتصر إن شاء الله في استرداد حقوقنا المائية والنفطية والغازية".