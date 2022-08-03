الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة تحمل المسئولية الكاملة عن تصعيد التوترات عبر مضيق تايوان

العالم - أسيا والباسيفيك

وأوضحت في مؤتمر صحفي أن زيارة "نانسي بيلوسي" لتايوان، تدل مجددا على عقلية الهيمنة ومنطق رجال العصابات لبعض الأشخاص في الولايات المتحدة؛ اللذين يتلخصان في أنه يمكنني استفزازك متى شئت، لكن لا يمكنك معارضة ذلك أو الدفاع عن نفسك.

وقالت إن مبدأ صين واحدة معيار أساسي للعلاقات الدولية معترف به على نطاق واسع، وتوافق عالمي من جانب المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه "على أساس مبدأ صين واحدة، أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع 181 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة".

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ادعى الجانب الأمريكي أنه يتبع سياسة صين واحدة بالكلمات فقط، لكنه استمر في التراجع فيما يتعلق بالإجراءات، حسبما قالت "هوا"، مستشهدة بمستوى الاتصال المتزايد مع تايوان وزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية إليها، موضحة أن العديد من الأشخاص، بما في ذلك وسائل إعلامية ومراكز أبحاث أمريكية رئيسية وأيضا شخصيات سياسية مرموقة سابقة من حلفاء الولايات المتحدة، قد علقوا صراحة على أن زيارة بيلوسي لتايوان تحت أي ذريعة ستكون خطوة حمقاء وخطيرة وغير ضرورية، وأنها مقامرة محفوفة بالمخاطر.

وأضافت أنه بالنظر إلى الإجراءات الأمريكية المتهورة المتعمدة التي تتجاهل الاحتجاجات الصينية المتكررة، سيكون من المبرر والضروري أن تتخذ الصين أي إجراء مضاد.