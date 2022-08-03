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خبير مصري يكشف عن سعر صادم للخبز إذا وصل الدولار 30 جنيها في البلاد

خبير مصري يكشف عن سعر صادم للخبز إذا وصل الدولار 30 جنيها في البلاد
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية سلبي، مضيفا أن هناك مشكلة في الاستثمار على المستوى الدولي.

العالم - مصر

وتابع إبراهيم، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، أنه لو وصل سعر الدولار إلى 30 جنيها ستكون تكلفة الرغيف 4 جنيهات ولن تتحمله الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هدف المشروعات القومية التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الماضية، رفع نسب الاكتفاء الذاتي.

وأردف أنه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته في مواجهة الأزمات العالمية، موضحا أنه لا توجد دولة تتحمل عجز 50 مليار جنيه لأنه يؤثر على ميزان المدفوعات.

وأكد هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت سحب استثماراتها من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن تحركات سعر الفائدة ضربة للاستثمار.

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خبير مصري يكشف عن سعر صادم للخبز إذا وصل الدولار 30 جنيها في البلاد