أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 أغسطس 2022

كيهان ..

حقن ألف جهاز طرد مركزي بالغاز ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة.

عصر ايرانيان ..

تعطش الغرب لفرض رؤيته ثانية على الإتفاق النووي عبر تصعيد الضغوط على إيران .

اطلاعات ..

الصين تأخذ حالة إستعداد للحرب .. ظلال قاتمة تخيم على آسيا بزيارة بيلوسي لتايوان .

جمهوري اسلامي ..

غوتيريش .. لايفصل العالم عن الفناء بحرب نووية سوى وقوع خطأ بالحسابات أو سوء فهم.

قدس ..

بوتين يؤكد أن الحرب النووية مرفوضة ولن يكون فيها منتصرا أبدا .

رسالت ..

مظاهرات للإطار التنسيقي دعما للشرعية والدستور بالعراق, وأخرى للتيار الصدري لصالح الفوضوية .

آفتاب يزد ..

مظاهرات متزامنة ومتوازية للتيار الصدري والإطار التنسيقي ببغداد والكاظمي يدعو للحوار .

آرمان روز ..

مصرع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة لمسيرة أمريكية على منزله بكابول .

سياست روز ....

بايدن الفاشل يراهن على ورقة قتل الظواهري لتعزيز مكانته الداخلية المهزوزة.

ايران ..

بيلوسي تصل تايوان رغم التحذيرات الصينية في إصرار أمريكي على تصعيد التوتر .

وطن امروز ..

أمريكا تخطط لإشعال نيران حرب بالنيابة مع الصين عبر الفخ التايواني .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن مصرع زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في مقالها ( البيدق المحروق )..

الرئيس الامريكي جو بايدن اعلن متبجحا عن قتل زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في غارة لمسيرة امريكية على منزل يقيم فيه بالعاصمة الافغانية كابول .

"إن بايدن يراهن على إستخدام قتل الظواهري كورقة رابحة لتعزيز مكانته الداخلية المهزوزة وموقف الحزب الديمقراطي بالإنتخابات النصفية"

الا ان ردود الفعل الداخلية بامريكا لم تعكس اهتماما ملحوظا بقتل الظواهري ولا اية مؤشرات تعتبر الحدث انجاز كبيرا قادرا على التخفيف من ثقل فضيحة الانسحاب الامريكي الذليل من كابول.

ان المجتمع الامريكي الغارق بالتبعات السلبية لسياسات بايدن الداخلية الفاشلة وهي تبعات تتمثل بتفاقم التضخم والبطالة وارتفاع اسعار الوقود, لايهمه كثيرا وكما يتصور بايدن احراق بيدق ارهابي محترق من الاساس .

ابتكار ..

في الشأن العراقي نشرت صحيفة ابتكار تقريرا يحمل عنوان ( الصدر يدعو أنصاره لإخلاء البرلمان) جاء فيه..

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انصاره المعتصمين منذ اربعة ايام بمبنى البرلمان ببغداد بعد اقتحامه مرتين, لاخلاءه والبقاء في باحاته. هذه التعليمات جاءت على لسان المتحدث باسم التيار الصدري " صلاح العبيدي " , ولكن ..

"هذه التعليمات سرعان ما تم تصحيحها بشكل يدعو لإخلاء قاعة البرلمان نفسه فقط مع مواصلة الإعتصام بأروقته وباحاته".

ان هذا التطور جاء في خضم اجواء التحشيد في الشارع العراقي بين التيار الصدري والاطار التنسيقي للحزاب الشيعية, حيث تشهد بغداد مظاهرات متزامنة ومتوازية لانصار الطرفين وسط دعوات للحوار من بينها دعوة رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي التي تلقت ردا ايجابيا من الاطار التنسيقي .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( حقبة التهديدات ولت إلى غير رجعة ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..

ان القوى الغربية من المفروض ان تكون قد ادركت حتى الان بأن ايران لن تتنازل عن حقوقها في الاتفاق النووي ولن تتساهل ابدا بشان ضمان مصالحها الاقتصادية فيه .

"إن المشكلة تكمن في أن القوى الغربية تفتقر للإرادة السياسية اللازمة لإتخاذ قرار واقعي لصالح إحياء الإتفاق النووي"

وما يحدث منذ اشهر هو محاولات لف ودوران ومماطلات غربية في مفاوضات احياء الاتفاق النووي مقابل ايران, في اطار رهان غربي ثبت فشله مرارا على تصعيد الضغوط على ايران عبر اجراءات حظر جديدة تارة واطلاق تهديدات تارة اخرى .

اين ايران استطاعت بكل قدرة تجاوز الحظر والوقوف بصلابة مقابل اية تهديدات غربية, وان الاوآن اليوم ليذعن الغرب فيه بأن لغة التهديد فشلت تماما وان احياء الاتفاق النووي غير ممكن من دون احترام حقوق ايران بشكل كامل فيه .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تساؤلات حول إغتيال الظواهري ).. هناك تضخيم مبالغ فيه من قبل ادارة بايدن لاغتيال زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في كابول ,حيث ثبت بالتجربة ان مثل هذه الاغتيالات لم تؤد الى انهيار هذا التنظيم الارهابي او ذاك, ولكن يبدو ان المهم لبايدن هو استغلال الحدث للادعاء بتحقيق انجاز كبير, وكان هذا الحال نفسه بالنسبة لرؤوساء امريكيين سابقين باغتيال زعماء تنظيمات ارهابية بالمنطقة بعضها صنيعة للمخابرات الامريكية.

"إن عثور مسيرة أمريكية على منزل للظواهري بين آلاف المنازل بكابول ما كان ممكنا من دون تواطؤ مع جهة داخلية بأفغانستان"

ومن هنا لابد من التساؤل عما اذا كان هناك تنسيق امريكي مع طالبان او مع جناح او تيار فيها في هذه العملية او ربما اغرت الجائزة الامريكية الضخمة لمن يقدم معلومات عن الظواهري بعض اقربائه ومن حوله بافغانستان بتقديم معلومات للامريكيين .

وفي كل الاحوال لابد من القول هنا بأن اغتيال شخصية ارهابية عفى عنها الزمن وخرجت عمليا من دائرة التأثير بحكم السن وتغير المعادلات بين الجماعات الارهابية نفسها, ليس بالحدث الذي يستحق كل هذا التطبيل والتزمير الامريكي المفتعل.

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت عن زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي لتايوان في مقالها ( الخفي والمعلن بشأن أهداف أمريكا )..

ضربت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي بكل التحذيرات والانذارات الصينية بعرض الحائط بزيارة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من الوطن الصيني الام .

(زيارة بيلوسي لتايوان إستعراض أمريكي للقوة لإستفزاز الصين, وتحرك لإشعال نيران حرب بالنيابة بإيصال العالم لحافة حرب نووية).

ربما تريد امريكا تحويل تايوان لاوكرانيا اخرى للصين هذه المرة, فمن المستبعد ان تغامر امريكا او الصين بدخول مواجهة مباشرة مفتوحة, وهذا يعني ان واشنطن اخذت في حساباتها قيام الصين بمهاجمة تايوان لاستنزاف القوات الصينية هناك, وربما ارادات امريكا من وراء هذه المخاطرة اي زيارة بيلوسي لتايوان اثبات انها ما زالت قوة عظمى رئيسية لتعزيز مكانتها المهزوزة في العالم.

ولكن من الصعب التكهن بالرد الصيني والذي قد يأخذ مسارا يؤدي لاضعاف امريكا والغرب لا بشأن تايوان فقط بل في قضايا دولية مهمة كالأزمة الاوكرانية وموضوع اللاقات مع روسيا .