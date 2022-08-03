الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. بيلوسي في تايوان رغم التحذيرات الصينية

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الصين بقوة، زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية، مؤكدة أنّها تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

واشنطن وبكين على الساحة التايوانية.. إستدراج متبادل

ردا على زيارة بيلوسي .. الصين توقف صادراتها من الرمال والأسماك والفاكهة إلى تايوان

كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتدعم موقف الصين

البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى لتصعيد التوتر مع الصين

نشر مجموعة سفن حربية امريكية في بحر الصين الجنوبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

شاهد: نبل والزهراء تحيي مصاب الإمام الحسين في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا السيول في ايران الى 90 شخصا

فيديوغرافيك.. بيلوسي في تايوان رغم التحذيرات الصينية

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 أغسطس 2022

إسلامي: كاميرات الوكالة الدولية لن يتم تشغيلها ما لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي