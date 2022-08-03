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مراسل العالم: استمرار اعتصام انصار التيار الصدري الى اجل غير محدد

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب العالم في بغداد، ان انصار التيار الصدري مازالون يواصلون اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس على التوالي في أورقة مبنى البرلمان العراقي واطرافه، دون القاعة التنفيذية الرئيسية.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان هذا الاعتصمام من المتوقع ان يستمر الى اجل غير محدد، بعد اعلان محمد صالح العراقي نائب السيد مقتدى الصدر عن صلاة جمعة موحدة تشارك فيها بعض المحافظات العراقية، مشيراً الى انه وصل رئيس سرايا السلام الى ساحة الاحتفالات التي من المقرر ان يتم اقامة صلاة الجمعة هناك.

واوضح مراسل العالم: انه تم تقديم العديد من المبادرات لحل الأزمة إلا أنها لا تجد استجابة من قبل التيار الصدري.

هذا وكان التيار أمر انصاره بإخلاء القاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في محيطه. ويتزامن ذلك مع استمرارِ الوساطات لإيجاد حل سياسي للأزمة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: استمرار اعتصام انصار التيار الصدري الى اجل غير محدد

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